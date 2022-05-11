انت الان تتابع خبر أمريكا تطالب بمحاسبة المسؤولين بعد استشهاد أبو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس عبر تويتر، إن "واشنطن تشعر بالحزن الشديد، وتدين مقتل الصحفية الأميركية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية".

وطالب برايس بتحقيق "فوري وشامل" وقال، إن المسؤولين يجب أن يُحاسبوا، وموتها إهانة لحرية الإعلام في كل مكان.

واستشهدت المراسلة الصحفية في قناة الجزيرة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

أطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة (51 عاما)، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم أثناء التغطيات.

واقتحمت قوة إسرائيلية، مدينة جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال شاب فلسطيني؛ مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، فيما أوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وخلال اقتحام جنين ومخيمها، أصيب أيضا الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر.