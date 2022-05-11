انت الان تتابع خبر اتفرج مؤلمة اثناء تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شيّعت جماهير غفيرة، الأربعاء 11 مايو/أيار 2022، جثمان الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، التي قُتلت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين.

وشارك في تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة عدد كبير من زملائها الصحفيين، مع مشاركة واسعة من أهالي مخيم جنين، وعدد من الشخصيات الوطنية والفلسطينية، وسط حالة من الحزن والصدمة.

وأفادت مصادر محلية بأنه سيُنقل جثمانها إلى مدينة رام الله، حيث سيلقى عليها نظرة الوداع في مكتب قناة الجزيرة، قبل أن تنقل إلى القدس لتشييعها لدى عائلتها.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة القطرية، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة الفلسطينية، في تصريح مقتضب، إن الصحفية شيرين استشهدت جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، كما ذكرت أن الصحفي علي السمودي أُصيب برصاصة في "الظهر"، ووَصفت وضعه بالمستقر.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن الصحفي المصاب السمودي، قوله إنه كان يتواجد برفقة "أبو عاقلة" ومجموعة من الصحفيين، في محيط مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأممية "أونروا"، قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين.

ونشر ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية فيديوهات للحظة استشهاد الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين؛ حيث أظهرت الفيديوهات تعرّضها لإصابة خطيرة في الرأس، رغم أنها كانت ترتدي سترة واقية ضد الرصاص.

وقال شهود عيان، انه واثناء تشييع جثمان الشهيدة شيرين ابو عاقلة التي حصدت عدد من المشاهد المؤلمة حيث قام احد زملائها بالبكاء ويقول للطبيب "صحّي شيرين" وعندما أدرك أنه لن يستطيع فعل شيء صرخ وقال "شيرين قومي".

وأظهر الفيديو الصحفية الراحلة شيرين ورأسها مغطى بالدم، فيما يحاول زملاؤها نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى بعد إصابة أودت بحياتها.

وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أن الجيش شكل فريقا خاصا للتحقيق في ظروف استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطية صحافية لاقتحام مخيم جنين.

وقال كوخافي وفقا للمواقع العبرية إنه "في هذه المرحلة لا يمكن تحديد الطلقة التي أصيب بها الصحفية". وأضاف أن "الفلسطينيين أطلقوا النار بكثافة على قواتنا ، وأطلقوا نيرانا عشوائية في كل اتجاه".











