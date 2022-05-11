انت الان تتابع خبر اليونسكو: مقتل 2000 صحفي آخر 13 سنة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انطلقت، مساء الثلاثاء، فعاليات وعروض أفلام وثائقية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على شاشة مسرح وسينما الرينبو بعمان.

وفي حفل انطلاق العروض التي نظمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عمان بالتعاون مع الهيئة الملكية الاردنية للأفلام، وتستمر 3 أيام، قال مدير عام الهيئة مهند البكري؛ إن هذه الفعالية تؤكد أهمية الافلام كوسيلة للتوعية حول موضوع حرية الصحافة وخاصة في عالمنا العربي.

وبين أن أهمية وقيمة الحرية تزداد حينما تقترن بالصحافة لكي تمارس دورها في المجتمع بشكل صحيح إذ يوفر الإعلام الحر الفرصة للجمهور للوصول إلى الأخبار والمعلومات الموثقة والتعرف على حقوقه وإبداء الرأي بالقضايا المحلية والدولية ذات الاهتمام العام والتقريب بين المواطنين وصناع القرار.

ولفت إلى اهمية ممارسة الحرية في مجال صناعة الأفلام، مؤكدا أن الهيئة تبذل جهودا للترويج للفكر الحر من خلال عروض الأفلام المجانية التي تنظمها على مدار العام في عمان والمحافظات والمدارس ومراكز الإصلاح والتأهيل علاوة على الورشات النقاشية المفتوحة مع الجمهور والورشات التدريبية في مختلف فنون صناعة الأفلام.

من جهتها، قالت مدير مكتب اليونسكو في الأردن، مين جيونغ كيم، إننا “نلاحظ أهمية دور الصحافة والاعلام في دعم الديمقراطيات والحريات، وهذا اليوم مهم لتذكير الحكومات بأهمية حرية الصحافة والإعلام”، لافتة إلى أن هذه المناسبة تأتي كذلك لتسليط الضوء على ما يحدث من قضايا حولنا.

وأوضحت أنه وبحسب الاحصائيات، فإنه قتل في السنوات الـ 13 الأخيرة ما يزيد عن ألفي صحفي وصحفية في النزاعات التي تجري في العالم، مبينة أن عروض الأفلام الوثائقية تروج كذلك لأهمية الإعلام في تسليط الضوء على قضايا إنسانية مختلفة والعمل على محاولة فهمها.

واستعرضت الأفلام المشاركة وهي فيلم الافتتاح الوثائقي الهندي الطويل “الكتابة بالنار” والفيلم الوثائقي الجزائري الطويل “ضد القوى” والفيلم الوثائقي الأميركي “المعضلة الاجتماعية”.

واستهلت عروض الأفلام بالفيلم الهندي “الكتابة بالنار” إخراج سوشميت غوش ورينتو توماس، وتناول الفيلم نشأة صحيفة هندية تديرها مجموعة من النساء ينتمين لطائفة الداليت وكيفية تحولهن الى العالم الرقمي من خلال توظيف الهواتف الذكية لطرح قضايا مجتمعاتهن المحلية بمختلف أبعادها الاجتماعية والسياسية والخدماتية والمعيقات والتحديات والعقبات اللاتي يواجهنها.

وتلا العرض جلسة حوارية شارك فيها الزميلة الصحفية نادين النمري والإعلامي محمد شما وصانعة الأفلام اسماء بسيسو، تحدثوا فيها عن تجاربهم في المجالات التي عملوا فيها والتحديات التي واجهوها.