انت الان تتابع خبر مباشرة وقاتلة .. النتائج الاولية لتشريح الشهيدة أبو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أنهت دائرة الطب العدلي بجامعة النجاح الأربعاء، المرحلة الأولى من تشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، موضحا أن الإصابة كانت "مباشرة وقاتلة"، وفق تصريحات صحفية للدائرة.

وفي مؤتمر صحفي في نابلس، قالت الدائرة إنها ستواصل تشريح جثمان مراسلة قناة الجزيرة؛ لمحاولة إيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن استشهادها.

وأضافت "أنه لا دليل على أن إطلاق النار كان من مسافة تقل عن متر، ولا تفاصيل الآن عن الرصاصة، وجرى التحفظ على مقذوف مشوه، وتتم الآن دراسته مخبريا".

وفي آخر رسالة بعثتها الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة إلى مكتب الجزيرة الساعة السادسة صباحا، قالت "قوات الاحتلال تقتحم جنين وتحاصر منزلا في منطقة الجابريات… في الطريق إلى هناك، أوافيكم بخبر فور اتضاح الصورة".

لكن الخبر الذي خرج فيما بعد هو "استشهاد أبو عاقلة برصاص قناص الاحتلال اليوم الأربعاء 11 مايو/أيار".

وعلى الرغم من محاولة الاحتلال في البداية الادّعاء بأن إطلاق النار كان على "إرهابيين"، فإنه عاد مرة أخرى إلى التشكيك بمصدر إطلاق النار وقال إن الصحفيين أصيبوا برصاص الشبان المقاومين، وهو ما نفاه شهود العيان من الزملاء الصحفيين الذين رافقوا أبو عاقلة خلال إصابتها.

وفي تفاصيل ما حدث مع الزميلة أبو عاقلة، فقد أصيبت بالرصاص الحي في أسفل الأذن فأدى ذلك إلى استشهادها على الفور، ومنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليها لعلاجها.