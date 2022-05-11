انت الان تتابع خبر الصحة الفلسطينية تعلن عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت اليوم الأربعاء وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الصحفية “شيرين أبوعاقلة” ، وهي متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي علي الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية إن المراسلة”شيرين أبوعاقلة ” التي تعمل في فضائية الجزيرة، توفيت وهي متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس، أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي إلي مخيم جنين في شمالي الضفة الغربية.

إصابة شيرين أبوعاقلة

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية أن الصحفي على السمنودي أصيب برصاصة في الظهر، وكان الوضع مستقر، وكشف الجيش الإسرائيلي عن وجود مراسلين أصيبوا أثناء اشتباك بين قواته ومسلحين في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين وحاصرت أحد المنازل وسط العديد من اشتباكات عنيفة مع المسلحين.

حياة شيرين أبو عاقلة

ودرست الصحفية “شيرين أبو عاقلة” في البداية الهندسة المعمارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في المملكة الأردنية، ثم انتقلت لتخصص الصِّحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في المملكة الاردنية .

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في الكثير من المواقع، مثل وكالة “أونرا”، وقناة عمال الفضائية ،وإذاعة صوت فلسطين، ثم اذاعة “مونت كارلو” ، مؤسسة مفتاح، ولاحقًا انتقلت إلي العمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية.