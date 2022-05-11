انت الان تتابع خبر وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نقلت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، عن وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة المراسلة شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد أعلنت عن عملية عسكرية جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدينة «جنين» بالضفة الغربية، حيث ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه خلال مناقشات مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «كابينت»، طرحوا إمكانية إطلاق عملية عسكرية كبيرة في مدينة «جنين»، الفلسطينية، معتبرة أنها منبع للعمليات.

وتحدثت القناة الإسرائيليةعن تخوفات من تصاعد وتيرة العمليات كرد فعل لتلك العملية، حيث تحدثت القناة الإسرائيلية عن ذلك الأمر، معتبرة أنها معضلة أمام العملية العسكرية في جنين في الفترة المقبلة.

ومنذ منتصف مارس الماضي، قُتل 19 إسرائيليًا في عمليات هجومية، وكان آخرها 3 قتلى إسرائيليين في مدينة إلعاد الإسرائيلية.