رئيس الوزراء الاسرائيلي: مراسلة الجزيرة قتلت بنيران إرهابية

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الرياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن: "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا إسرائيليا لإجراء تحقيق مشترك بعد اغتيال الصحفية بقناة الجزيرة شرين أبو عاقلة"، وفق وكالة رويترز.

ونقلت مواقع عبرية عن بينيت قوله ردًا على بيان الرئاسة الفلسطينية: الرئيس محمود عباس (أبو مازن) يوجه الاتهامات بدون دليل واضح ، المعطيات لدينا أن الصحفية قتلت بنيران "الإرهابيين" ، مضيفا " أنا أدعم جنودنا وسنواصل حربنا على "الإرهاب"حسب قوله.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأنه "قد يكون لحدث قتل أبو عاقلة عواقب سياسية كبيرة خاصة وأنها تحمل الجنسية الأميركية كما أنها تحمل الهوية الإسرائيلية "، ولجأ بينيت ووزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد إلى السلطة الفلسطينية وطلبا منها إجراء تحقيق مشترك ومعمق وتشريح الجثة.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نايدس: "حزين لمقتل الصحفية الأمريكية والفلسطينية شيرين أبو عاقلة وندعو لتحقيق معمق في ملابسات مقتلها وإصابة صحفي آخر في جنين ".

وأدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحفية شيرين أبو عاقلة.

وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة انها جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته.

وشددت على أن جريمة اعدام الصحفية أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت.

وتقدمت الرئاسة، بأحر التعازي والمواساة، إلى عائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها، سائلة الله عز وجل، ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وحيّت الرئاسة الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من هذا الاستهداف.

وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بان التقديرات الأولية تشير وخلافًا لما "ينشر في وسائل الاعلام العربية" أن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قتلت صباح اليوم نتيجة نيران مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين اثناء تغطيتها الاخبارية.حسب قوله.

وقال أدرعي في بيان "تظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها ونشرها من قبل مسلحين فلسطينيين في جنين على مواقع التواصل، إطلاقهم النار بشكل عشوائي "حسب قوله.

وأضاف "ندعو الفلسطينيين إلى إجراء تحقيق مشترك للحادثة ورغم التوجه إلى أنه وحتى كتابة هذه السطور، لم يلق طلبنا أذانًا صاغية."

وقالت شبكة الجزيرة الإعلامية، إن اغتيال مراسلتها شيرين أبو عاقلة "جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية"

وأدانت الشبكة "هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته" وأضافت "نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين"

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وقد أصيب في الاعتداء منتج الجزيرة علي السمودي، حيث كان إلى جانب الراحلة شيرين في تغطية اقتحام الاحتلال لمدينة جنين صباح اليوم.

وقالت الشبكة: "نحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة منتج الجزيرة علي السمودي الذي استهدف مع الزميلة شيرين بإطلاق النار عليه في الظهر أثناء التغطية وهو يخضع الآن للعلاج".