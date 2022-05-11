انت الان تتابع خبر دعوة دولية لتحقيق مستقل بعد استشهاد مراسلة الجزيرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، والاتحاد الأوروبي، إلى إجراء تحقيق "مستقل" بعد استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان، عن "صدمتها من مقتل مراسلة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين، وعن أعمق التعازي لأسرتها وندعو إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل لتقديم الجناة إلى العدالة"، مؤكدة ضرورة ضمان سلامة وحماية الصحفيين الذين يغطون النزاعات.

من جانبه أدان وينسلاند على تويتر مقتل الصحفية أبو عاقلة. ودعا إلى إجراء تحقيق "شامل وفوري" ومحاسبة المسؤولين مقدما تعازيه لأسرة الصحفية ومتمنيا الشفاء لزميلها الصحفي المصاب.

وقال إنه "يجب ألا يتم استهداف العاملين في وسائل الإعلام".

وأعربت القنصلية البريطانية في القدس عن "صدمتها بخبر وفاة الصحفية الفلسطينية المخضرمة شيرين أبو عاقلة"، وقالت في بيان، إن أبو عاقلة "استُهدفت خلال عملية إسرائيلية في مخيم جنين صباح اليوم".

وأكدت أن "حرية الإعلام وسلامة الصحفيين أمران أساسيان ويجب احترامهما".

وصباح الأربعاء، اُستشهدت أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على أبو عاقلة، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم أثناء التغطيات، وفق مراسلة "المملكة".

واقتحمت قوة إسرائيلية، مدينة جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال شاب فلسطيني، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، فيما أوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وخلال اقتحام جنين ومخيمها، أصيب أيضا الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر.