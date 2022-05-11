انت الان تتابع خبر مباشرة التحقيق بإعدام الصحفية أبو عاقلة لهذه الاسباب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - باشرت النيابة العامة الفلسطينية إجراءات التحقيق في جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبوعاقلة، واستهداف الصحفي علي السمودي في مخيم جنين، وفق بيان صحفي للنيابة العامة الأربعاء.

وقالت النيابة العامة في البيان :"ستتابع القضية من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، تستدعي تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتحقيق العدالة لروحها ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الصحفيين ونشطاء حرية المعلومة والرأي.

وأعلنت وزارة الاعلام الفلسطينية في بيان لها اليوم الاربعاء، أنها ستبدأ بجملة جهود إضافية، سعياً لتسريع تحقيق العدالة لروح شيرين وضمان عدم إفلات الاحتلال من جرائمه.

وأشارت إلى أنه تم اغتيال شيرين ابو عاقلة وهي ترتدي جميع معدات وعلامات التعريف بالصحافة، وأصيب معها الزميل علي سمودي، إلا ان الاحتلال لا يغير جلده ولا يخفي جريمته وحقده.

وأكدت أن استشهاد الزميلة أبو عاقلة لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله ولن يكون اقل من وقود "يقصر من عمر هذا الاحتلال" الذي ما زال يركن للإفلات من العقاب.

ومن جهته، أدانت قناة الجزيرة بشدة، استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء.

ووصف بيان صادر عن شبكة الجزيرة الإعلامية استشهاد شيرين أبو عاقلة بـ "جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان: "أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".

ودانت الشبكة "هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته" وقالت: "نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

وقالت الجزيرة إنه قد أصيب في الاعتداء منتج قناة الجزيرة علي السمودي حيث كان إلى جانب الراحلة شيرين في تغطية اقتحام الاحتلال لمدينة جنين صباح اليوم.