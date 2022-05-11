انت الان تتابع خبر الكونجرس يقر مساعدة مالية ضخمة لاوكرانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أقرّ مجلس النواب الأميركي الثلاثاء، مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار.

وكان الرئيس الامريكي جو بايدن حذّر من أنّ الأموال المخصّصة لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي ستنضب على الأرجح في غضون أيام.

ووافق النواب بأغلبية 368 صوتاً مقابل 57 على هذه الحزمة الهائلة من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية، والتي اتّفق الحزبان على تفاصيلها مسبقاً، لتنتقل بذلك الكرة إلى ملعب مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يقرّها بحلول نهاية هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، أعلنت الدفاع الروسية تحييد 400 أوكراني وتدمير 11 موقعا عسكريا و8 مخازن للسلاح بصواريخ “أونيكس”، وإسقاط 6 مروحيات ومقاتلة MiG-29 حاولت الهجوم على منطقة زميني حيث القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف: دمرت صواريخنا 11 موقعا عسكريا، و4 معسكرات للأوكرانيين، و8 مستودعات للذخيرة ومحطتي رادار في منطقتي كراماتورسك وكرستيشا” في دونباس شرقي أوكرانيا.

وأضاف أنه “تم إسقاط 6 مروحيات (Mi-8) و(Mi-24) في بلدة أرتسيز بأوديسا”، حاولت الهجوم على منطقة زميني في خاركوف شرق أوكرانيا.

وتابع: “دمرنا 318 تجمعا للقوات الأوكرانية، كما تم تحييد 400 أوكراني، وإعطاب 48 آلية عسكرية”.

وأوضح: “أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة (MiG-29) فوق مدينة سيفرودونيتسك، وثلاثة درونات أوكرانية”.

وشدد على أنه “خلال صد الهجمات في منطقة زميني، أسقطت 4 طائرات أوكرانية في الجو، بما في ذلك 3 طائرات من طراز (Su-24)، وطائرة (Su-27)، وثلاث مروحيات من طراز (Mi-8) كانت تقل جنودا، ومروحية من طراز (Mi-24)”.