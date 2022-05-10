انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا أعلى بالآلاف من المعلن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، الثلاثاء، أن عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا منذ بدء الحرب أعلى بالآلاف من العدد الرسمي البالغ 3381 قتيلا.

وقالت بوغنر في إفادة صحفية من جنيف، نقلته عنها قناة الحرة الأميركية، إن البعثة تعكف على إعداد تقديرات لقتلى الحرب من المدنيين، مبينة أن كل ما يمكننها قوله إن العدد أعلى بالآلاف عن أرقام قدمتها البعثة حتى الآن.

وأكدت أنه من الصعب الحصول على معلومات موثقة بشكل كامل بهذا الشأن.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس المقبل، جلسة استثنائية بطلب من كييف وبتأييد عشرات الدول، للنظر في تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا جراء الهجوم الروسي.

وفي نفس السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح أكثر من 8 ملايين شخص داخل أوكرانيا حتى 3 أيار الماضي، بعد أكثر من شهرين من بداية الهجوم الروسي.

وبحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، تقدّر المنظمة، فإن عدد الأشخاص الذين أُرغموا على الفرار من منازلهم بسبب الحرب في أوكرانيا وصل إلى 686ر13 مليون شخص، بينهم 029ر8 مليون شخص نزحوا داخل الأراضي الأوكرانية فيما فرّ الباقون إلى خارجها.