الجامعة العربية تدعو لتقديم الدعم لمواجهة الأزمة الانسانية في سوريا

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الرياض - احمد صلاح - دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي الى مواصلة دوره في تقديم الدعم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين رغم الظروف العالمية الصعبة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

واكد الأمين العام المساعد السفير حسام زكي خلال كلمة الجامعة العربية في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة اليوم الثلاثاء، ضرورة أن لا تؤثر الظروف العالمية الصعبة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، على الدعم الدولي المخصص لمواجهة الأزمة الإنسانية السورية.

وجدد الدعوة إلى تحرك جاد لإنهاء هذا الصراع الذي يحتم على جميع الأطراف الرئيسية الفاعلة سواء السورية أو الدولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.

وقال الجامعة العربية ملتزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، لينهي الصراع، ويسهم في توفير ظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية لأبناء الشعب السوري.