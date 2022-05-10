انت الان تتابع خبر ماذا يفعل ميسي في السعودية؟ مسؤول سعودي يفجّر الصدمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابه الرسمي في تويتر، أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بات سفيراً للسياحة السعودية، قائلا: "أرحب اليوم بليونيل ⁧‫ميسي‬⁩ وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق ويسرني أن أعلن ⁧ميسي سفيرا للسياحة السعودية"‬⁩، وأكد الخطيب ان هذه ليست زيارة ميسي الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة.

وأرفق وزير السياحة مع التغريدة، صورة توثق وصول ميسي إلى جدة، وإلى جانبه زميله في المنتخب الأرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعب الوسط ليوناردو باريديس.

وتفاعل السعوديون مع هذا الخبر بشكل كبير عبر مواقع التواصل، وخاصة ان للاعب ميسي شهرة كبيرة لدى الجمهور السعودي.

هذا وكان قد نشر ليونيل ميسي، صور له عبر حسابه في"إنستجرام" أثناء تواجده على شواطئ مدينة جدة السعودية، ووكتب ميسي: "نستكشف البحر الأحمر في السعودية".

العراق يدعو لحل أزمة النازحين السوريين

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة الرابعة لميسي للسعودية، وذلك بعد أن قاد منتخب بلاده في 2011 في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ثم حضر كأس "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين في الرياض، والثالثة في 2020 عندما واجه أتلتيكو مدريد الإسباني في نصف النهائي على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.