انت الان تتابع خبر حزب الله: سنبقى بحالة استنفار حتى انتهاء المناورات الإسرائيلية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إن الحزب لا يثق بالعدو، على الرغم من تأكيد الإسرائيليين أنهم لا يريدون القيام بأي عمل تجاه لبنان.

وأضاف نصر الله: "يهمني جملة قالها رئيس حكومة العدو الإسرائيلي (نفتالي بينيت) خلال مناورات "عربات النار": "نحن لا نبحث عن مواجهات مع أحد"، كاشفا أنه "بعد يوم القدس بأيام أبلغت عبر قنوات دبلوماسية رسالة مفادها أن الإسرائيليين لا يريدون القيام بأي عمل تجاه لبنان ولكن نحن لا نثق لا بكلام العدو ولا بكلام رئيس حكومته وسنبقي الاستنفار حتى انتهاء المناورات".

وشدد على "أننا على استنفار وهذه الرسالة هي نتيجة قوة المقاومة وحضورها وأن العدو يعرف أن الكلام الذي قيل يوم القدس أو بالأمس تقف وراءه مقدرات وبيئة حاضنة ومقاومة قوية".

وكان بينيت قال في وقت سابق اليوم خلال حضوره في المناورات: "لا نلتمس المواجهة ولسنا معنيين بها، لكننا جاهزون للتعامل مع أي سيناريو كان.. وليعلم العدو أنه في حال أجبرنا على خوض مواجهة فسيدفع ثمنا أبهظ مما يستطيع تحمله