انت الان تتابع خبر فصائل المقاومة: ارتكاب الاحتلال أي حماقة ‏سيفتح أمامه أبواب جهنم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت فصائل المقاومة الفلسطينية الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقدته الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في ذكرى معركة (سيف القدس)، إن:" سيف القدس لا زال مشرعا، وإن ارتكاب الاحتلال أي حماقة بحق الأقصى وقادة المقاومة ‏سيفتح أمامه أبواب جهنم".

وأكدت الفصائل في بيانها، أنّ معركة سيف القدس جاءت انتصار للقدس والأقصى ودفاعا عن شعبنا، ونجح بفرض إرادة شعبنا على الاحتلال.

ودعت إلى "تصعيد كل أدوات الاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات والميادين‏".

وشددت الفصائل على أن "تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة تعكس حالة تخبط عجز وفشل وإرباك يعيشه الاحتلال وان الإقدام على ارتكاب ‌‏هذه الحماقة سيفتح عليه أبواب جهنم وسيكون الرد مزلزل وتتعدى ارتداداته حدود فلسطين"

وحذرت الاحتلال من "مغبة ارتكاب أي حماقة من خلال مناورته، ونطمئن شعبنا أن فصائل المقاومة بجهوزية دائمة للرد على أي ‌‏عمل جبان يقدم عليه الاحتلال".‏

وأصيب فجر الثلاثاء فلسطيني بالرصاص الحي، و13 آخرين بالرصاص المطاطي، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها قبر يوسف شرق نابلس، وفق الهلال الاحمر بنابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن:" مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن، و13 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم بالوجه.

وأضاف أن 27 فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، فيما جرى إجلاء مريض من منزله في المنطقة.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف وسط حماية من جيش الاحتلال واندلاع مواجهات في المنطقة.