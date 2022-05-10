انت الان تتابع خبر اصابة 14 فلسطينياً برصاص الاحتلال بنابلس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصيب فجر الثلاثاء فلسطيني بالرصاص الحي، و13 آخرين بالرصاص المطاطي، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها قبر يوسف شرق نابلس، وفق الهلال الاحمر بنابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن:" مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن، و13 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم بالوجه.

وأضاف أن 27 فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، فيما جرى إجلاء مريض من منزله في المنطقة.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف وسط حماية من جيش الاحتلال واندلاع مواجهات في المنطقة.

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وفق بيان لدائرة الاوقاف الاسلامية العامة في القدس.

وأفادت دائرة الاوقاف، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأدى المقتحمون طقوسًا تلمودية استفزازية ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، واستمعوا لشروحات مزيفة حول أسطورة الهيكل المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال حيث تصدى لهم المصلون والمرابطون بهتافات التكبير الاحتجاجية.