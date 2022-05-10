تحذير من تقليص المساعدات للاجئين السوريين

انت الان تتابع خبر تحذير من تقليص المساعدات للاجئين السوريينوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص حجم الحصص الغذائية الشهرية تدريجيا الامر الذي جعل العائلات السورية تستنفذ لأكثر من عقد من الزمان قدرتها على التكيف.

وكملاذ أخير، يتجه الناس إلى تدابير متطرفة، مثل عمالة الأطفال، والزواج المبكر والقسري، وإبعاد الأطفال من المدرسة.

وفي الوقت نفسه، تتعرض موارد برنامج الأغذية العالمي لضغوط أكثر من أي وقت مضى، ولا يواكب التمويل الاحتياجات الهائلة للناس في جميع أنحاء البلاد.

تم تمويل برنامج الأغذية العالمي بنسبة 27 في المائة حتى تشرين الأول/أكتوبر، مع عجز قدره 595 مليون دولار. هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لمواصلة مساعدة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.

وحذر برنامج الاغذية العالمي من أنه قد يضطر إلى إجراء تخفيضات كبيرة إضافية في الأشهر المقبلة، في حال عدم الحصول على تمويل جديد.

وأكد السيد ديفيد بيزلي أنه “في عام شهد احتياجات غير مسبوقة، يتطلب التأثير المركب للحرب في أوكرانيا أن تدخل المانحين لمساعدتنا على تجنب تقليل الحصص الغذائية أو تقليل عدد الأشخاص الذين نساعدهم”.

وذكر البرنامج أن الدعم المقدم من الجهات المانحة أتاح مساعدة ملايين السوريين الضعفاء في الحصول على الغذاء الذي يحتاجون إليه بشدة.

ويوزع برنامج الأغذية العالمي المواد الغذائية المنقذة للحياة، شهريا، على 5.6 مليون شخص؛ ويضخ حوالي 3 ملايين دولار في الاقتصاد المحلي من خلال التحويلات النقدية؛ ويقدم ألواح التمر المقواة والوجبات الطازجة و / أو قسائم الطعام لأطفال المدارس؛ ويقدم الدعم الغذائي للنساء اللواتي أنجبن حديثا أو اللواتي سيضعن مواليد قريبا.