انت الان تتابع خبر ارتفاع معدل التقزم وسط الأطفال في سوريا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يواجه حوالي 12 مليون شخص في سوريا – أكثر من نصف السكان – انعداما حادا في الأمن الغذائي. وهذا يمثل زيادة بنسبة 51 في المائة عن عام 2019. وهناك 1.9 مليون شخص معرضون لخطر الانزلاق إلى براثن الجوع.

وقد أصبحت التغذية تمثل مشكلة خطيرة مع تحول الوجبات الأساسية إلى رفاهية بالنسبة للملايين.

تُظهر بيانات عام 2021 أن واحدا من كل ثمانية أطفال في سوريا يعاني من التقزم، بينما تظهر الأمهات الحوامل والمرضعات مستويات قياسية من الهزال الحاد.

تشير كلتا الحقيقتين إلى عواقب صحية مدمرة بالنسبة للأجيال القادمة.