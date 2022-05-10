انت الان تتابع خبر أفيخاي أدرعي يعلن عن مناورات عسكرية لمدة شهر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي الثلاثاء، عن اشتمال مناوراته العسكرية التي يجريها على التدرب للتعامل مع سيناريوهات التعرض لسقوط صواريخ على المدن، وفق تغريدة له على صفحته في موقع تويتر.

وبين أفيخاي انه وكجزء من المناورات سيتم التركيز الثلاثاء، على الجانب المدني وتعرض المدن للصواريخ وتسلل المسلحين، حيث سيتم تفعيل صافرات الانذار في منطقة "رامات هشارون" شمالي تل أبيب في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق من صباح الثلاثاء.

ولفت الناطق العسكري أنه وفي حال وجود حدث حقيقي فسيتم تفعيل الصافرات مرة أخرى وإبلاغ السكان عبر تطبيق الجبهة الداخلية.

في حين تأتي مناورات اليوم ضمن مناورات "مركبات النار" التي بدأها الجيش الإثنين وتستمر تصاعدياً شهرًا كاملًا لمحاكاة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع، جوًا، بحرًا، برًا وسيبرانيًا.