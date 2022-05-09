انت الان تتابع خبر ندرة المياه في الوطن العربي تنذر بالخطر وتهدد الأجيال القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علق مساعد وزير الخارجية المصري وسفير مصر السابق في قطر محمد مرسي على قضية ندرة المياه في الوطن العربي، معتبرا أنها بالغة التعقيد والخطورة ويجب أن تكون لها الأولوية القصوى.

وقال مرسي إن "العراق خصص اعتمادات مالية لمكافحة التصحر وملوحة حوض نهر الفرات، كما تظهر مقاطع فيديو انخفاض متوسط مناسيب مياه الأنهار العراقية إلى أقل من ربع متر"، معتبرا أن "المشهد الحزين يزداد قتامة إذا أشرنا إلى سرقة المياه في الضفة وقطاع غزة التي تتم علنا ومنذ عشرات السنين، وفي بحيرة طبرية".

وأضاف: "لن أذكر بأزمة سد النهضة وما سيعقبه من سدود على منابع النيل، فهي قضية في قلب وعقل كل مصري ولا تُنسى حتي نذكِّر بها"، مشيرا إلى أنه "في مسار آخر مواز يكتسب يوميا قدرا من الزخم، تبذل جهود حثيثة بدأت على استحياء منذ سنوات لتحويل المياه إلى سلعة كالذهب والبترول، هي بورصة المياه".

وتابع: "أننا لا ندري ماذا سيحمل المستقبل للأجيال القادمة على ظهر هذا الكوكب"، منوها إلى أن "هذه ليست دعوة للتشاؤم أو الإحباط، ولكنها فقط محاولة لتذكير النفس والضمير الجمعي العربي بسُرَّاقِ الحياة في بلادنا".

ودعا "كل من لا يزال يرى أن هناك بصيص ضوء في نهاية النفق المظلم بأن يحاول أن يؤدي دوره وواجبه .. تذكيرا وتحذيرا وتوعيةً وترشيدا للاستهلاك وطرحا للأفكار التي قد نجد فيها بعضها ضالتنا المنشودة".