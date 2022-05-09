انت الان تتابع خبر روسيا: تدمير 11 موقعاً عسكرياً و8 مخازن للسلاح في أوكرانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الدفاع الروسية تحييد 400 أوكراني وتدمير 11 موقعا عسكريا و8 مخازن للسلاح بصواريخ “أونيكس”، وإسقاط 6 مروحيات ومقاتلة MiG-29 حاولت الهجوم على منطقة زميني حيث القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف: دمرت صواريخنا 11 موقعا عسكريا، و4 معسكرات للأوكرانيين، و8 مستودعات للذخيرة ومحطتي رادار في منطقتي كراماتورسك وكرستيشا” في دونباس شرقي أوكرانيا.

وأضاف أنه “تم إسقاط 6 مروحيات (Mi-8) و(Mi-24) في بلدة أرتسيز بأوديسا”، حاولت الهجوم على منطقة زميني في خاركوف شرق أوكرانيا.

وتابع: “دمرنا 318 تجمعا للقوات الأوكرانية، كما تم تحييد 400 أوكراني، وإعطاب 48 آلية عسكرية”.

وأوضح: “أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة (MiG-29) فوق مدينة سيفرودونيتسك، وثلاثة درونات أوكرانية”.

وشدد على أنه “خلال صد الهجمات في منطقة زميني، أسقطت 4 طائرات أوكرانية في الجو، بما في ذلك 3 طائرات من طراز (Su-24)، وطائرة (Su-27)، وثلاث مروحيات من طراز (Mi-8) كانت تقل جنودا، ومروحية من طراز (Mi-24)”.

ولفت إلى “اعتراض صاروخ أوكراني من طراز (توشكا – أو) بالقرب من قرية إيفانوفكا في خاركوف، وصاروخين من طراز (سميرتش) في منطقتي إيزوم وبولشوي كاميشوفخا” في دونباس.