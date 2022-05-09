انت الان تتابع خبر القائمة العربية في الكنيست تنقذ حكومة بينيت من السقوط! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صوتت القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية في الكنيست الإسرائيلي ضد اقتراح الليكود حجب الثقة عن الحكومة التي يقودها نفتالي بينيت، وامتنعت عن اقتراح سحب الثقة الذي قدمته كتلة شاس.

وقالت القائمة المشتركة التي يرأسها أيمن عودة في بيان إنها لن تدعم أي خطوة تعيد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو للحكم وهي تعمل فقط وفق مصلحة المجتمع العربي وتحصيل حقوقه بكرامة.

وأضافت: "نحن ضد نهج نتنياهو ولن ندعم أي اقتراح حجب ثقة يقدمه الليكود ولن نكون ولا بأي شكل من الأشكال طوق نجاة لنتنياهو ولحزبه كما أننا لن ندعم حكومة بينيت ولن ننقذها من الانهيار بسبب ألاعيب وانتكاسة أعضائها المجمدين"، مؤكدة أن "موقفنا من نتنياهو وسياسته العنصرية واضح وهو ليس البديل لهذه الحكومة المتساقطة".