انت الان تتابع خبر أردوغان: لن نطرد السوريين من تركيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الإثنين، خلال مشاركته في فعالية بإسطنبول بمناسبة الذكرى الـ 32 لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد"، وفق ما نقله الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر".

وقال أردوغان في تصريحاته: "نحن أبناء ثقافة تدرك جيدًا معنى المهاجرين والأنصار"، مضيفًا "بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدًا".

وشدد الرئيس أردوغان على أن "أبواب تركيا مفتوحة للسوريين"، معربًا عن أمله في أن تزيد جمعية موصياد من عدد المنازل التي تبنيها في سوريا، فالهدف هو بناء 100 ألف منزل على الأقل".