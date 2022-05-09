انت الان تتابع خبر وزير جيش الاحتلال: سنزلزل الارض التي يخرج منها منفذي العمليات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس الإثنين، إننا:"سنقضي على الموجة الحالية من العمليات"، مشيراً الى ان الأرض التي يخرج منها منفذي العمليات ستتزلزل.

وأضاف غانتس خلال تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال، أنّ "الأمر سوف يستغرق بعض الوقت".

وأشار وزير جيش الاحتلال إلى أنه "بدون توفر الاستقرار الأمني، سيتضرر الاقتصاد الفلسطيني، وتنهار الخطوات التي بنيناها".

ويُذكر أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت وتيرة العمليات في أماكن مختلفة داخل أراضي 48، أسفرت عن مقتل 18 إسرائيلًا عقب عملية (إلعاد) الأخيرة.

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين، بتجريف أراض في قرية الجبعة، جنوب غرب مدينة بيت لحم، وهدم منزلين قيد الانشاء في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس وغرفتين سكنيتين قيد الإنشاء في خربة عينون شرق مدينة طوباس، كما هدمت مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب داخل اراضي عام 48، وفق بيان لمدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية.

وقال بريجية إن:" جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراض في المنطقة الحدودية ما بين قريتي الجبعة وصوريف، تعود ملكيتها لعائلتين وتبلغ مساحتها 22 دونما".

وأشار بريجية إلى أن هناك تصعيدا واضحا من قبل الاحتلال، في سلب الأرض لأغراض استيطانية في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم وتحديدا في هذه المنطقة. كما هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم، منزلين قيد الانشاء في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية واصابت عددا من المواطنين الفلسطينيين في البلدة بجروح مختلفة.

وقال رئيس مجلس قروي بيت دجن، توفيق الحج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية الشرقية من القرية، برفقة عدد من الجرافات، وهدمت منزلين قيد الإنشاء، يتكون كل واحد منهما من طابقين، وتعود ملكيتهما لمواطنين بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج). إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع عقب مواجهات اندلعت في المنطقة بين قوات الاحتلال والأهالي