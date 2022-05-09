انت الان تتابع خبر زعيم كوريا الشمالية يلقي مسئول في حوض أسماك متوحشة.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الأنباء حول أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قام بإعدام جنرال من قادته بطريقة وحشية كثيراً، حيث أنه ألقاه داخل حوض أسماك ملئ بالكثير من الأسماك المتوحشة من نوع أسماك البيرانا.

زعيم كوريا الشمالية يلقي مسئول في حوض أسماك متوحشة

وتعتبر طريقة زعيم كوريا الشمالية في إلقاء مسئول داخل حوض أسماك متوحشة من أكثر الطرق الذي تقشعر لها الأبدان، وواحدة من أكثر الأساليب الهمجية التي قيل إنها استعملت لإعدام العديد من الأشخاص الذين عصوا القائد منذ أن وصل إلى السلطة في 2011، وهذا ما كشفت عنه صحيفة ديلي ستار البريطانية.

كيم بني حوض السمك العملاق في قصره

وتوجد العديد من الأساليب المختلفة للموت بالتعذيب ومنها أنه فجر أحد المسئولين إلى أشلاء باستعمال مسدس مضاد للدبابات، وأيضاً شنق وحرق سجين إلى الموت باستعمال قاذفات اللهب، وعلى حسب ما جاء أن كيم بني حوض سمك كبير في أحد القصور الرئاسية، وقطع ذراع الضحية وجذعها باستعمال السكاكين قبل أن يلقيه في حوض السمك الملئ بأسماك الضاري البرازيلية المفترسة.

من أين جاءت لكيم فكرة الإعدام بالسمك المفترس؟

ويعتقد الكثير من الأشخاص أن كين حصل على فكرة طريقة إعدام المسئول بسمكة البيرانات من أحد أفلام جيمس بوند عام 1977، وهو الذي قتل فيه الشرير كارل سترومبرج جميع أعدائه بإلقائهم داخل حوض ملئ بالكثير من أسماك القرش المفترسة.