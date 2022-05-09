انت الان تتابع خبر طبيعة مرض الشيف بوراك.. حير متابعيه بعد ظهوره بوزن منخفض وملابس العمليات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الجدل الكبير حول مرض الشيف التركي الشهير بوراك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وبدء الجميع يتسأل عن طبيعة مرضه، بعدما نشر صور له من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهو على سرير المرض في غرفة عمليات ويرتدي ملابس العمليات.

طبيعة مرض الشيف بوراك

ونشر الشيف بوراك صورة وهو مريض، وهذا ما أفزع جميع متابعيه بعدما ظهر بوزن منخفض ووجه شاحب من داخل إحدى المستشفيات، وعلق قائلاً إنه يجري الكثير من الفحوصات للاستعداد إلى إجراء عملية جراحية ولكنه لم يقوم بالكشف عن أي تفاصيل حولها، وتمني له جميع المتابعين الشفاء العاجل.

تعرض بوراك لأزمة صحية للمرة الثانية

وهذه لم تكن هي المرة الأولى الذي يتعرض خلالها بوراك إلى أزمة صحية، وهو في العام الماضي تعرض إلى وعكة صحية بعد إحساسه بالاختناق الشديد، وهذا بسبب مشاركته في إخماد الكثير من الحرائق داخل إحدى الولايات التركية.

الشيف بوراك

من هو الشيف بوراك؟

ويعتبر الشيف بوراك واحد من أشهر شيفات الطبخ حول العالم، وهو يتابعه من خلال حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “انستجرام” حوالي 34 مليون شخص، وأيضاً يشتهر بأنه يقدم الكثير من وجبات الطعام الشهية وذات الكميات الكبيرة بطرق سهلة ومبتكرة وبسيطة، ويساعد في التبرع بالكثير من الوصفات إلى جميع اللاجئين في العديد من المخيمات التي توجد وتنتشر في كل أنحاء العالم.