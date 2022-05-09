انت الان تتابع خبر الاحتلال يهدم مساكن ويعتقل عشرات الفلسطينيين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين، بتجريف أراض في قرية الجبعة، جنوب غرب مدينة بيت لحم، وهدم منزلين قيد الانشاء في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس وغرفتين سكنيتين قيد الإنشاء في خربة عينون شرق مدينة طوباس، كما هدمت مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب داخل اراضي عام 48، وفق بيان لمدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية.

وقال بريجية إن:" جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراض في المنطقة الحدودية ما بين قريتي الجبعة وصوريف، تعود ملكيتها لعائلتين وتبلغ مساحتها 22 دونما".

وأشار بريجية إلى أن هناك تصعيدا واضحا من قبل الاحتلال، في سلب الأرض لأغراض استيطانية في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم وتحديدا في هذه المنطقة. كما هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم، منزلين قيد الانشاء في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية واصابت عددا من المواطنين الفلسطينيين في البلدة بجروح مختلفة.

وقال رئيس مجلس قروي بيت دجن، توفيق الحج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية الشرقية من القرية، برفقة عدد من الجرافات، وهدمت منزلين قيد الإنشاء، يتكون كل واحد منهما من طابقين، وتعود ملكيتهما لمواطنين بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج). إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع عقب مواجهات اندلعت في المنطقة بين قوات الاحتلال والأهالي.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل، إن ثلاثة مواطنين اصيبوا بالرصاص المطاطي كما اصيب اخرون بحالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دجن.

في الاطار ذاته، هدمت قوات الاحتلال، غرفتين سكنيتين قيد الإنشاء تقدر مساحتهما بـ 100 متر مربع، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال التي تستهدف المنطقة بالاستيطان واقامة المعسكرات الاحتلالية في خربة عينون شرق مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

من جهة أخرى، هدمت سلطات الاحتلال اليوم، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب داخل أراضي عام 48، للمرة الـ201 على التوالي منذ العام 2000 حسبما أكدت لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب، للمرة الخامسة منذ مطلع العام 2022 بعدما هُدمت 14 مرة في العام الماضي 2021، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وأغطية من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتقطن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وشهدت عدة بلدات فلسطينية بأراضي الـ48 تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفا عمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

من جانب اخر، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، 15 فلسطينيا، خلال حملة مداهمات شنتها في مناطق واسعة بالضفة الغربية والقدس.