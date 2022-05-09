انت الان تتابع خبر إسرائيل تخطط لاغتيال قادة حماس في الخارج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية اليوم الاثنين أن إسرائيل أبلغت حلفائها بأنها تعد فرق اغتيال لاستهداف قادة حماس في الخارج، انتقاما من هجمات أنهت حياة 19 إسرائيليا منذ منتصف آذار الماضي.

وقد تستهدف دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاغتيال قادة وأعضاء مهمين في حماس، يقيم بعضهم في دول عربية، منهم صالح العاروري، البالغ 55 سنة، والمتهم إسرائيليا “بإدارة شبكات عسكرية سرية في الضفة الغربية” إضافة إلى زاهر جبارين، المسؤول عن تمويل الشبكات، علما أنها سبق واغتالت أعضاء مهمين.

بعد عام التزمت فيه بوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، وأنهى الجولة الأخيرة من حرب آيار 2021 في غزة، وبعد التصعيد الجديد بالهجمات على المدنيين (والكلام لا يزال للصحيفة) فإن الحكومة الإسرائيلية تتجهز “لزيادة الرهان” إشارة إلى أن حماس راهنت، وإسرائيل قبلت الرهان.

وممن اغتالهم الموساد الإسرائيلي في السابق، أو عناصر نابت عنه، هو مشتري الأسلحة الشهير، محمود المبحوح، في 19 يناير 2010 بدبي، فقضى بعمر 50 عاما في غرفته الفندقية خنقا بعد صعقه بالكهرباء، وبعده التونسي محمد الزواري، خبير “المسيّرات” بدون طيار، والقتيل بعمر 49 في 15 ديسمبر 2016 بتونس، وبعمر 35 سنة قتل الموساد مهندس الصواريخ فادي البطش، في 21 ابريل 2018 بماليزيا، حيث كان الحامل دكتوراه بالهندسة الكهربائية، محاضرا بجامعة العاصمة كوالالمبور.