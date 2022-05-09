انت الان تتابع خبر قطر تستعيد مكانتها كأكبر مورد للغاز المسال عالميا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغ حجم الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر نيسان الماضي، نحو 7.5 مليون طن، مسجلة ارتفاعا بحوالي 1.2 مليون طن، وفق تقرير نشرته قطر للطاقة على موقعها الرسمي الاثنين.

وبين التقرير أن قطر استعادت الشهر الماضي، مكانتها كأكبر مورد في تجارة الغاز المسال عالمياً، بعد أن شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بسبب عمليات صيانة، كان مخطط لها، في بعض خطوط الانتاج.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من العام الحالي، قرابة 18.5 مليون طن.

وبلغ عدد الوجهات التي وصل إليها الغاز القطري خلال الشهر الماضي، 14 وجهة، تصدرت الهند قائمة الدول المستوردة بمقدار 886.4 ألف طن، تليها باكستان بحوالي 599 ألف طن، وكوريا الجنوبية بواقع 526 ألف طن، ثم المملكة المتحدة بحوالي 408.6 ألف طن، فالصين بواقع 390 ألف طن، وإيطاليا بنحو 341 ألف طن.

وشهدت صادرات قطر من الغاز لمنطقة شمال غرب أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي.

وذكر التقرير أن عدد الشحنات القطرية لشمال غرب أوروبا، بلغ حوالي 11 ناقلة غاز، وخلال أسبوعين عبرت نحو 8 سفن غاز قطرية قناة السويس متجهة نحو أوروبا لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المسال في ظل التوترات في شرق القارة العجوز، وتوقف امدادات الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم السداد بالروبل الروسي، فيما وصلت المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، حوالي 7 ناقلات غاز قطرية لمحطتي ساوث هوك وإيل أوف غرين.