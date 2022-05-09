انت الان تتابع خبر اسرائيل تدرس شن عملية عسكرية بجنين او قطاع غزة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ناقش اجتماع (كابينت) الاسرائيلي الذي استمر لمدة 4ساعات أمس، إمكانية شن عملية عسكرية واسعة على مدينة جنين أو قطاع غزة، وفق ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية الإثنين.

وأفادت القناة (12) الإسرائيلية، أن "خلال مناقشات الكابينت التي استمرت 4 ساعات، طُرحت قضيتان، الأولى حول إمكانية شن عملية عسكرية واسعة في جنين كونها متبع للعمليات".

وتابعت " لكن المعضلة أن هناك مخاوف من تصاعد وتيرة العمليات في باقي مناطق الضفة".

وأضافت " كما طرحت إمكانية فرض معادلة جديدة للرد أمام غزة بسبب التحريض على العمليات في الضفة والداخل - من المنتظر اتخاذ قرار بشأن هذه القضايا في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يجتمع الكابينت مرة أخرى".

ومن جهته، نعت حركة الجهاد الإسلامي، وذراعها العسكري "سرايا القدس" الإثنين، الشهيدين محمود سامي عرام من قطاع غزة، واستشهد في طولكرم، والشهيد الفتى معتصم محمد عطا الله، شرق بيت لحم.

وقالت الحركة في بيان لها، " إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ندين هذا الإرهاب المتواصل الذي يمارسه الاحتلال وجيشه وقطعان مستوطنيه على امتداد الوطن، في تأكيد واضح على أن هذا الاحتلال قائم على القتل والدمار والخراب".

وتابعت "نؤكد أننا سنمضي قدماً في مواجهة العدو، ولن يثنينا عن هذا العمل المقدس كل محاولات القتل والإرهاب، وسيعلم الاحتلال أن مقاومتنا ترد الصاع صاعين، وأن شعبنا الثائر يثبت يوماً بعد يوم قدرته وصموده في وجه المحتل".

وطالبت حركة الجهاد، "أبناء الشعب الفلسطيني كافة بكل قواه ومكوناته وفصائله المقاومة، بضرورة رص الصفوف والتحرك بشكل جدي وحقيقي لمواجهة التحديات والمؤامرات على أهلنا، والاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على نقاط التماس، حتى يدرك العدو أن شعبنا لن ترهبه كل عمليات القتل الإجرامية".