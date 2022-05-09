انت الان تتابع خبر أمريكا: لن نرفع العقوبات عن روسيا الا بشرط والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت الإدارة الأمريكية الاحد أن الغرب لن يرفع عقوباته المفروضة على روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا إلا بالتنسيق مع اوكرانيا، وفق تصريحات مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية للصحفيين.

وقال المسؤول في اتصال نشر البيت الأبيض نصه: "أما بخصوص رفع العقوبات، فينبغي التطرق إلى عدد من النقاط، والأولى هي أننا لن نمضي قدما في إبرام أي صفقة بشأن رفع العقوبات دون وجود أوكرانيا على رأس الطاولة".

وأشار المسؤول إلى أن هذه المسألة، حتى إذا تم الوصول إلى نقطة يمكن مناقشتها فيها، سيتوقف على "الشكل العام والنطاق للاتفاقية الدبلوماسية المتفاوض عليها".

ولفت المسؤول إلى أن "أي نوع من صفقة كهذه تحتاج إلى الثقة"، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يمنح العالم بعد أي سبب للوثوق بكلامه"، كما رجح أن الظروف في السوق قد تؤثر على كيفية رفع العقوبات.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة "تستطيع بالتأكيد زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا قدر الإمكان"، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل أيضا مع شركائها في قطر وأستراليا لتكثيف هذه الإمدادات.

وتابع: "سيكون هذا جهدا مستمرا ولن يكون سهلا، لكن يتعين علينا فعل كل ذلك طالما تستمر عملية انتقالنا إلى مصادر الطاقة الأكثر نظامة ومصداقية".

ونشر نص هذا الاتصال عقب إعلان البيت الأبيض عن فرض الولايات المتحدة بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من عقوبات على روسيا.