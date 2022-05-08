انت الان تتابع خبر شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استشهد فلسطينيان الاحد، الاول في منطقة طولكرم، والثاني برصاص حارس لمستوطنة تقوع قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وفق تلفزيون فلسطين الرسمي.

وأفاد التلفزيون الرسمي الفسطيني انه تم احتجاز جثمان الشهيد الثاني وملاحقة 3 شبان آخرين"، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة والمناطق المحيطة بها.

واستشهد الشاب الفلسطيني الاول في طولكرم بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز جبارة العسكري، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بينما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني في منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن الشهيد في طولكرم هو الشاب محمود سامي خليل عرام.

في حين، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، النار على شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة وفق مراسلة "المملكة" وذلك بعد تنفيذ عملية طعن لشرطي إسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي "أطلقت النار على شاب في منطقة باب العامود، قبل أن تعتقله، دون أن يتسنى معرفة حالته الصحية".

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابات المسجد الأقصى ومنعت الحركة في محيط باب العامود تزامناً مع إطلاق النار على شاب الفلسطيني وفق مراسلة "المملكة".

وذكرت مراسلة "المملكة" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الشاب المشتبه بتنفيذه عملية طعن قرب باب العامود داخل غرفة الاعتقال.