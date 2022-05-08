انت الان تتابع خبر اصابة شرطي اسرائيلي بعملية طعن بالقدس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نفذ شاب فلسطيني مساء الأحد قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة،عملية طعن لشرطي إسرائيلي أدت الى اصابته بجروح.

وذكرت الناطق باسم شرطة الاحتلال في القدس المحتلة إن فلسطينيا وصل إلى بوابة نابلس في القدس مسلحا بسكين وطعن ضابط شرطة حيث لم تعرف حالته بعد.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب، دون تحديد مصيره.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة طالت اعتقال 14 فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

من جهة اخرى، قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الإفراج عن 10 فلسطينيين، بشرط الإبعاد عن القدس القديمة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني بالقدس، إن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن المعتقلين، بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة والحبس المنزلي ودفع كفالة مالية نقدية. واعتقلت قوات الاحتلال الشبان الخميس الماضي، عقب اقتحامات واسعة للمستوطنين في الأقصى ومحاصرتهم ومنع الدخول الى الحرم القدسي الشريف.

وبلغت الاعتقالات خلال يومي الخميس والجمعة من الأقصى ومحيطه، 44 شخصا من القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية . وفي مدينة الخليل، أقدم مستوطنون متطرفون على حرق كراج للمركبات "الخردة"، في منطقة وادي العرب شمال شرق بيت أمر.

وقال مسؤول ملف متابعة الانتهاكات الإسرائيلية في بيت امر محمد عوض ان مستوطنين أقدموا على حرق كراج للمركبات الخردة، قرب تجمع مستوطنات "عصيون"، حيث أتت النيران على حوالي 100 مركبة.