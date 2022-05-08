انت الان تتابع خبر الاحد المقبل المشهد الانتخابي في لبنان يشتعل.. مخاوف من مشاكل واعتراضات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الرئيس اللبناني ميشال إن الانتخابات النيابية في الداخل اللبناني ستجري في موعدها الأحد المقبل، في الخامس عشر من الشهر الحالي.

واضاف عون خلال زيارته لوزارة الخارجية اليوم للاطلاع على سير عمليات الانتخاب في دول الانتشار اللبناني، "نأمل أن تنتهي هذه الانتخابات من دون مشاكل أو اعتراضات".

وتجري اليوم المرحلة الثانية من عملية اقتراع اللبنانيين المنتشرين المسجلين للانتخابات النيابية في 48 دولة، بعد جولة أولى جرت قبل يومين للبنانيين المنتشرين في الدول العربية وإيران.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب في تصريح صحفي،" إن نسبة الاقتراع النهائية في 10 دول جرت فيها انتخابات المغتربين يوم الجمعة الماضي، بلغت 59.49 بالمئة.