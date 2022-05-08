انت الان تتابع خبر حملة مداهمات واعتقالات واسعة في القدس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة طالت اعتقال 14 فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

من جهة اخرى، قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الإفراج عن 10 فلسطينيين، بشرط الإبعاد عن القدس القديمة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني بالقدس، إن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن المعتقلين، بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة والحبس المنزلي ودفع كفالة مالية نقدية. واعتقلت قوات الاحتلال الشبان الخميس الماضي، عقب اقتحامات واسعة للمستوطنين في الأقصى ومحاصرتهم ومنع الدخول الى الحرم القدسي الشريف.

وبلغت الاعتقالات خلال يومي الخميس والجمعة من الأقصى ومحيطه، 44 شخصا من القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية . وفي مدينة الخليل، أقدم مستوطنون متطرفون على حرق كراج للمركبات "الخردة"، في منطقة وادي العرب شمال شرق بيت أمر.

وقال مسؤول ملف متابعة الانتهاكات الإسرائيلية في بيت امر محمد عوض ان مستوطنين أقدموا على حرق كراج للمركبات الخردة، قرب تجمع مستوطنات "عصيون"، حيث أتت النيران على حوالي 100 مركبة.

ووفقا لعوض قام عدد من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال بإشعال النيران في المركبات.

الى ذلك، واصل مستوطنون متطرفون منذ أكثر من 10 أيام، بتجريف أراض قرب معرش وخزان مياه وضعوها قبل أكثر من عام في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وبين مسؤول ملف الانتهاكات في الاغوار عارف دراغمة أن المستوطنين يواصلون منذ أكثر من 10 أيام، تجريف أراض على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية باستخدام الآليات الثقيلة، مشيرا إلى أن الاحتلال ينوي إقامة مرافق حيوية ومدارس في منطقة التجريف لصالح بناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية الجاثمة على اراضي المواطنين في المنطقة.