انت الان تتابع خبر الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب مصر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية على ضرورة توني الحذر خلال الفترة المقبلة، حيث أنه من المتوقع أن تضرب مصر موجة حر قاسية شديدة الحرارة قادمة من الهند، والتي وصلت درجات الحرارة بها خلال هذه الفترة إلى 60 درجة مئوية وهي درجة غير مسبوقة ولم تحدث من قبل، وهو ما جعل الكثيرون يقلقون بشأن هذا القادم عليهم في الفترة المقبلة، ولذلك نجد علامات البحث تزداد لمعرفة التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد أسباب هذا الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، والتي قالت أنه بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد، و بداية نشاط منخفض الهند الموسمي والذي يتشكل على الأراضي الهندية والذي يبدأ تأثيره خلال شهري يونيو ويوليو والذي يمتد ليشمل مساحة كبيرة من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وتركيا ومصر.

وقال استشاري المناخ والخبير البيئي وعضو المجلس العالمي للطاقة الدكتور ماهو عزيز أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تغيير في الطقس مثل درجات الحرارة العالية الأمر الذي امتد لقرون عديدة من الزمن، إلا أن الجديد في الأمر أن الأحداث الطبيعية أصبحت حادة في تأثيرها.

وأضاف أنه من الممكن أن تصل درجات الحرارة في مصر إلى 50 درجة مئوية حيث أنها في الهند وصلت إلى 60 درجة مئوية وهو ما يجعل الأمر صعب على المصريين لأنه لم تشهد مصر مثل درجات الحرارة هذه من قبل، بل إن زدات لا تتعدى الـ 40 درجة.