انت الان تتابع خبر قلق سعودي بعد نقل الملك سلمان للمستشفى وهذه تفاصيل حالته الصحية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، ان الملك ​سلمان بن عبد العزيز نقل​ إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية لإجراء فحوصات طبية، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وجاء في هذا البيان: "دخل مساء السبت ... مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية".

يذكر ان العاهل السعودي قد غير بطارية منظم ضربات القلب، الذي يعيش به، في مارس/آذار، وأجرى عملية إزالة المرارة في 2020.

وعلى صعيد آخر كان قد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يقضي بإقالة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طربزوني، على خلفية تكدس المسافرين وتأخر، وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية، كما وجَّه وزارة الدفاع لحل مشكلة تكدس المسافرين ومعالجة التحديات التي تسببت في تكدس للركاب والأمتعة، وأمر بالتحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك.

وأثار هذا البيان القلق لدى الشعب السعودي، حيث انه من النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بالحالة الصحية للملك سلمان، والذي يترأس دولة السعودية منذ العام 2015، الا ان مصادر كثيرة اكدت ان الملك البالغ من العمر 86 عاما، بصحة جيدة ولا داعي للقلق لأن الموضوع روتين للتأكد من سلامته.