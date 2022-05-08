تعديل أسعار الوقود في مصر بكافة المحطات مع ارتفاع أسعار النفط عالميا .. الأسعار الجديدة تتخطى الأسعار السابقة بشكل مخيف .. تعرف عليها الآن ؟!

حيث ستضل ثابتة و لمدة ثلاث أشهر قادمة حيث أن أسعار المواد البترولية في مصر للربع الثاني من هذا العام ارتفعت 25 قرشا عن الأسعار القديمة.

ومن المقرر أن يتم التعامل بتلك الأسعار حتي الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في منتصف يوليو القادم.

أسعار البنزين في مصر اليوم الأحد 8 مايو 2022:- يبلغ سعر بنزين 80 اليوم في مصر سعر 7.50 جنيها للتر الواحد بينما يبلغ سعر بنزين 92 اليوم في مصر سعر 8.75 جنيها للتر الواحد بينما يبلغ سعر بنزين 95 اليوم في مصر سعر 9.75 جنيه للتر الواحد بينما تظل أسعار السولار ثابته بلا أي تغير منذ بداية عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حيث بلغ سعر السولار في مصر سعر 6.75 جنيه للتر الواحد.

و تأتي أسعار المواد البترولية في مصر تباعاً لارتفاع أسعار المواد البترولية في العالم كله حاليا بعد إندلاع الحرب بين روسيا و أوكرانيا و تفاقم الأوضاع الاقتصادية في العالم كله حيث تشهد الأسواق العالمية موجة من الغلاء في شتى السلع.