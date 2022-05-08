انت الان تتابع خبر مترو الدوحة بقطر ينقل 50 مليون راكب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت شركة سكة حديد قطر (الريل)، إن عدد الركاب الذين استخدموا مترو الدوحة عقب مرور ثلاث سنوات على تشغيله والذي يصادف اليوم الأحد، تجاوز 50 مليون راكب.

وأطلقت سكة حديد قطر في الثامن من أيار عام 2019 أولى مراحل التشغيل التجريبي لمترو الدوحة من خلال تشغيل 13 محطة ضمن الخط الأحمر، قبل أن تتبعها مراحل تشغيلية أخرى اكتملَ تشغيلها مطلع أيلول 2020.

وأوضح بيان لشركة سكة حديد قطر اليوم، إنه وفي غضون ثلاث سنوات فقط منذ إطلاق خدمات التشغيل التجريبي لمترو الدوحة، شهدت منظومة النقل العام في قطر نقلة نوعية غير مسبوقة.

كما شهدت خدمات مترو الدوحة تطورات عدة وتسجيل أرقام قياسية على مختلف الصُعد، حيث تمَ بيع أكثر من 1.5 مليون من بطاقات الرحلات الاقتصادية والذهبية منذ انطلاق الخدمة وحتى آذار الماضي.

وتمر الذكرى السنوية الثالثة على إطلاق خدمات مترو الدوحة، بالتزامن مع تكثيف الشركة لاستعداداتها التشغيلية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لضمان توفير تجربة تنقل مريحة للجماهير، سيما في ظل ارتباط شبكة المترو بغالبية الملاعب الثمانية التي ستستضيفُ منافسات البطولة العالمية.