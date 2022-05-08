انت الان تتابع خبر انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية اللبنانية للمغتربين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انطلقت صباح الأحد المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية المخصصة للمغتربين اللبنانيين في 48 دولة حول العالم، تعتمد يوم الأحد يوم عطلة.

ومن بين الدول التي ينتخب اللبنانيون فيها اليوم الأحد: أستراليا، والإمارات، وتركيا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، والمغرب، والولايات المتحدة.

ويبلغ عدد المنتشرين المسجلين للإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد 194348 يتوزعون على 191 مركز اقتراع .

يذكر أن عملية فرز أصوات الناخبين خارج لبنان، لن تتم خارج لبنان، بل ستنقل بعد ختمها بالشمع الأحمر إلى بيروت ويتم إيداعها في مصرف لبنان تمهيداً لفرزها تزامناً مع عمليات الفرز في لبنان بعد انتهاء العملية الانتخابية الداخلية في 15 مايو المقبل.

يذكر أنها المرة الثانية التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون بالاقتراع في أماكن تواجدهم في بلدان الاغتراب وفقاً لقانون انتخاب على الأساس النسبي والصوت التفضيلي.

وسوف تجري المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات النيابية في 15 آيار/مايو الحالي في الداخل اللبناني، لاختيار 128 نائبا يشكلون البرلمان اللبناني.

وقرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.

وكانت قد انتهت مساء أمس الأول الجمعة الانتخابات النيابية اللبنانية في مرحلتها الأولى، المخصّصة للمغتربين اللبنانيين، في 10 دول تعتمد يوم الجمعة يوم عطلة رسمية، وبلغت نسبة الاقتراع 59 % ومن بين 30929 مسجلاً للاقتراع في الدول العشر خلال المرحلة الأولى من الانتخابات صوّت 18225.

وفي الأردن انطلقت عملية الاقتراع يوم الجمعة عند السابعة صباحا في السفارة اللبنانية ويبلغ عدد الناخبين الاجمالي 483 موزعين على قلمي اقتراع.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين في المملكة العربية السعودية، 13,105 ناخبين يتوزعون على 30 قلم اقتراع في كل من مدينتي الرياض في مركز السفارة اللبنانية وجدة مركز القنصلية العامة.

وفي قطر حيث يبلغ عدد الناخبين 7,344 ناخبا يتوزعون على 17 قلم اقتراع في المدرسة اللبنانية في قطر، فيما حيث يبلغ عدد الناخبين الاجمالي في الكويت 5,760 يتوزعون على 14 قلم اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.

أما في سوريا بدأت أيضا عملية الاقتراع عند السابعة صباحا. يبلغ عدد الناخبين 1,018 ناخبا يتوزعون على ثلاثة اقلام اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.

وفي مملكة البحرين فتحت السفارة اللبنانية في المنامة ابوابها امام المقترعين وعددهم 638 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في مركز اقتراع واحد.