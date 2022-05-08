انت الان تتابع خبر اسرائيل تعلن اعتقال منفذي عملية العاد.. صور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية ألقت القبض على شخصين، يشتبه بأنهما منفذي هجوم إلعاد قرب تل أبيب.

ونفذت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عملية واسعة للبحث عن منفذي عملية إلعاد قرب تل أبيب، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن منفذي العملية من سكان قرية رمانة في جنين.

وقُتل 3 أشخاص على الأقل، الخميس، في هجوم في بلدة إلعاد وسط فلسطين المحتلة، وفق "نجمة داوود الحمراء" في الوقت الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بـ "ذكرى تأسيس دولة إسرائيل".

وأعلنت "نجمة داوود الحمراء" عن سقوط 3 قتلى، إضافة إلى وجود حالتين حرجتين، وحالة واحدة متوسطة، وحالة أخرى معتدلة، في الهجوم.







