انت الان تتابع خبر روسيا تعلن تدمير أسلحة أمريكية وغربية في أوكرانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية والغربية في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، بضربات دقيقة بصواريخ "إسكندر".

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف، خلال موجز صحفي عقده مساء اليوم السبت إن القوات الروسية بمنظومات "إسكندر إم" دمرت في محيط محطتي الشكة الحديد كراسنوغراد وكارلوفكا في مقاطعة خاركوف "حشودا كبيرة للأسلحة والعتاد العسكري تم نقلها من الولايات المتحدة ودول غربية، بالإضافة إلى أفراد وحدات لواء المشاة الآلية الـ58 للجيش الأوكراني".

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات للجيش الأوكراني وإحباط عملية إنزال حاولت قوات كييف تنفيذها لاستعادة جزيرة زمييني قرب أوديسا بالبحر الأسود.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف مساء اليوم السبت أن القوات الروسية أسقطت قرب جزيرة زمييني (العثبان) الخاضعة لسيطرتها قاذفة "سو-24" ومقاتلة "سو-27" وثلاث مروحيات "مي-8" تحمل قوات إنزال أوكرانية، ودمرت طائرتين مسيرتين "بيرقدار-تي بي 2"، وزورق "ستانيسلاف" للإنزال البحري.