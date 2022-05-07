انت الان تتابع خبر يديعوت أحرونوت: الجيش الاسرائيلي أوصى بعدم اغتيال السنوار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجيش الاسرائيلي أوصى، مساء اليوم السبت، المستوى السياسي بعدم إصدار قرار باغتيال يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، في هذه الفترة.

وقالت الصحيفة: "هيئة الاركان بالجيش الاسرائيلي، تعتقد أنه ليس من الصواب تنفيذ هكذا قرار الأن".

وحذر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في وقت سابق اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي، من المساس بقائد الحركة في غزة، يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة.

وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، إن المساس بالسنوار "هو إيذان بزلزال في المنطقة، وبرد غير مسبوق"، مضيفاً: أنه "ستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو"، مؤكداً أنه "سيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار".