انت الان تتابع خبر موسكو: الناتو ارتكب خطأ استراتيجياً في أوكرانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ارتكب خطأ استراتيجيا فادحا في الأزمة الأوكرانية.

وقال مستشهدا بمنشور متحدثة وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، والذي أشارت فيه إلى قصف "الناتو" يوغوسلافيا عام 1999: "دعونا لا نتوهم بأي أوهام.. فبعد 23 عاما، لا يزال الناتو يمثل التهديد الرئيسي للسلام والاستقرار الدوليين".

وأضاف: "اليوم الحلف يشن حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا حتى آخر مواطن أوكراني، والتي كان يستعد لها بنشاط منذ عام 2014.. هذا خطأ استراتيجي فادح من قبل الناتو".

من جهته، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الخميس الماضي، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "الغرب في حالة حرب مع روسيا باستخدام حرب بالوكالة".

وأشار إلى أن "بعض الأشخاص والبلدان التي طالما حلمت بتحويل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق للمعركة مع روسيا، فعلوا كل شيء سياسيا وأيديولوجيا منذ حصول أوكرانيا على استقلالها، واليوم أيضا يساعدون بضخ الأسلحة إليها".