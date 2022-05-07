انت الان تتابع خبر تصريح ناري من أبوعبيدة: ردنا سيكون مزلزلاً وغير مسبوق إذا حصل هذا الأمر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في فلسطين يوم السبت تصريحا مقتضبا عبر "تليغرام"، هدد فيه بردّ مزلزل إن تم استهداف أي من قادة المقاومة.

وقال أبو عبيدة "في ضوء تهديدات العدو الجبان.. فإننا نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة هو إيذان بزلزال في المنطقة وبرد غير مسبوق".

وشدد الناطق باسم "كتائب القسام" على أن معركة "سيف القدس" ستكون حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده العدو.

وصرح بأن من يأخذ هذا القرار سيكون قد كتب فصلا كارثيا في تاريخ الكيان وارتكب حماقة سيدفع ثمنها غاليا بالدم والدمار.

في ذات السياق، أكدت حركة "حماس" يوم الجمعة، أن تهديدات إسرائيل باغتيال قائد الحركة في غزة يحيى السنوار "لا تخيفهم".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق: "إن حملة التهديدات والتحريض الإسرائيلية باغتيال المجاهد يحيى السنوار أو أي من قيادات الحركة، لا تخيفنا ولا تخيف أصغر شبل في حماس".

وأضاف: "هذه التهديدات محاولة فاشلة لطمأنة قطعان المستوطنين المذعورين وهي لا تزيدنا إلا إصرارًا على الدفاع عن القدس والأقصى، حتى زوال الاحتلال عن آخر شبر من أرضنا".