انت الان تتابع خبر الأردن يدين هجوماً إرهابياً استهدف محطة رفع المياه في سيناء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مُشدداً على تضامن المملكة ووقوفها المطلق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف، ومُعرباً عن أحّر التعازي لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.