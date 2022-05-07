انت الان تتابع خبر مش عايزين حاجة من أمريكا.. الصين توجه ضرية قاضية لشركتي DELL وHP والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعلنت السلطات الصينية منذ ساعات، عن قرار مفاجئ سيكون سببًا في تعرض شركتي DELL وHP الأمريكيتين لخسائر ضخمة خلال الفترة القليلة القادمة، حيث أنها قررت عدم شراء أجهزة كمبيوتر أمريكية مرة أخرى، وطالبت جميع الشركات والوكالات بضرورة تسليم أجهزة الكمبيوتر التابعة لهذه الشركات في أسرع وقت ممكن، لتكون ذلك قد وجهت ضربة قوية للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة “بلومبرج”، فإن الصين منحت الشركات والوكالات مهملة عامين لتقوم بتسليم جميع أجهزة الكمبيوتر التابعة لشركتي HP وDELL ، وسيتم استبدالها بأجهزة كمبيوتر محلية تعمل بأنظمة صينية؛ حيث أن ذلك سيحمي الصين من التكنولوجيا الأمريكية وسوف يساعدها في تحقيق مكاسب ضخمة مع الوقت بسبب زيادة الإنتاج المحلي.

سبب منع الصين لأجهزة الكمبيوتر الأمريكية

وأوضحت مصادر في التقرير، أن الصين اتخذت هذا القرار الصارم، لرغبتها في عدم الاعتماد على أجهزة أمريكية؛ حيث أنها ليست على صداقة مع الولايات المتحدة، ولتنشيط الصناعة المحلية في أجهزة الكمبيوتر، والتي سيتم استخدامها بشكل تدريجي في غضون عامين، حتى تصبح هي الوحيدة الموجودة في الشركات الصينية.

[مش عايزين حاجة من أمريكا.. الصين توجه ضرية قاضية لشركتي DELL وHP]

منع أجهزة الكمبيوتر الأمريكية في الصين

وأشارت المصادر، إلى أن الصين ستقوم باستبدال أكثر من 50 مليون جهاز كمبيوتر بسبب هذا القرار، والذي سيكون له تأثير سلبي على شركتي DELL وHP، وسيؤدي إلى فقدان هذه الشركات لمكاسب ضخمة كانت تحصل عليها بسبب الصين؛ حيث أن بكين تستورد كمية كبيرة من أجهزة الكمبيوتر الأمريكية سنويًا.

ارتفاع قيمة أسهم التكنولوجيا الصينية

وبمجرد إعلان بكين عن قرار منع استخدام الأجهزة الأمريكية في الشركات واستبدالها بالنوع المحلي، قفزت أسهم التكنولوجيا الصينية اليوم الجمعة في بورصة هونج كونج والأسواق الصينية، حيث أن القرار يعزز من قيمة التكنولوجيا المحلية.