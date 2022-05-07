انت الان تتابع خبر كوبا: ارتفاع عدد ضحايا انفجار هافانا إلى 22 قتيلاً و74 جريحاً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الكوبية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في فندق ساراتوغا في مدينة هافانا أمس إلى 22 قتيلا ًو 74 جريحاً.

وبحسب وكالة الأنباء الكوبية، فإن عمليات البحث عن المزيد من الضحايا داخل الانقاض ما تزال جارية حتى الآن.

واستبعدت السلطات الكوبية وقوع هجوم إرهابي، فيما أشارت التقارير الأولية إلى تسرب غاز عندما كانت شاحنة صهريج تفرغ غاز البترول المسال إلى الفندق.