انت الان تتابع خبر الاحتلال يستهدف العمال بالرصاص الحي جنوب قلقيلية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصيب العامل علاء جواد الشيخ 21 عاما برصاص الاحتلال اثناء محاولته الدخول الى مكان عمله من احدى فتحات الجدار جنوب قلقيلية.

وذكر شهود عيان ان جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص على الشاب المذكور واصابوه برصاصة في المنطقة العلوية من الجسم.

وافادت مصادر طبية ان الشاب وصل الى مستشفى الدكتور درويش نزال في قلقيلية وهو بحالة حرجة حيث قامت الطواقم الطبية بعمل اللازم لوقف النزيف الذي نتج عن قطع في احد الشرايين الرئيسية في منطقة الكتف وتم السيطرة على النزيف بعد امداد جسم المصاب بوحدات الدم اللازمة.

ووصفت المصادر الطبية وضع المصاب بالمستقر وتم نقله للعناية المركزة لمتابعة تقديم العلاج اللازم له.

يذكر ان الشاب الشيخ وهو من سكان بلدة عزون العتمة جنوب قلقيلية يعمل في مجال البناء في الداخل المحتل.