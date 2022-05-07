انت الان تتابع خبر سبب وفاه دينا سوبر ماجيك خبيرة التجميل وسيدة الأعمال الأردنية والتعرف ما قامت بتقديمه في مجال التجميل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سبب وفاه دينا سوبر ماجيك، الذي فوجيء متابعيها بخبر وفاة خبيرة التجميل وسيدة الأعمال الأردنية دينا العبادي الشهيرة بأسم” دينا سوبر ماجيك”، هذا الخبر الذي أصاب متابعيها بصدمة كبيرة وبالتالي ازداد البحث بشكل كبير حول سبب وفاة دينا سوبر ماجيك، وكان قد تم الإعلان عن وفاتها في صباح يوم الخميس الماضي في منزلها بشكل مفاجيء، وسوف نتناول من خلال مقالنا اليوم تفاصيل خبر وفاة دينا سوبر ماجيك.

من هي دينا سوبر ماجيك

هي من أحدي نشطء التواصل الاجتماعي وخبيرة تجميل، وهي من أحدي سيدات الأعمال الأردنيات وكانت تحرص على استخدام تلك الأدوات والإمكانيات المتاحة في كافة المنازل وذلك حتي تتمكن من خلال تلك الأدوات من تقديم وصفات تجميلية لكافة السيدات بمختلف أعمارهم والتي قد تكون مهمة لأغلب السيدات، وأصبحت دينا سوبر ماجيك واحدة من أشهر خبيرات التجميل على مستوي أنحاء الوطن العربي، وأستطاعت أن تحصل على شعبية كبيرة ولديها جمهور كبير على نطاق واسع في الأردن وفي كافة أنحاء الدول العربية، وأنتشرت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر أسمها بعد أن قدمت العديد من الإسهامات التي قامت بتقديمها في مجال التجميل ومجال المراة.

سبب وفاة دينا سوبر ماجيك

ولقد أعلنت العديد من المصادر الطبية بالأردن أن السبب وراء وفاة السيدة دينا سوبر ماجيك الأردنية هو بسبب تعرضها لجلطة دماغية ولقد أفادت أنها أثناء تواجدها في المنزل تعرضت لجلطة دماغية كانت السبب في حدوث الوفاة.